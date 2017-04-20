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Теория и пошаговая программа построения как всегда не равного, но впервые в истории справедливого общества в десятке слов

Цель проекта ЖИЗНЬ,  но первый этап деньги или индульгенция (тем у кого все есть)   Нет задачи е мозги, поэтому суть огромного про...

Мировая Эволюция в сверх коротких роликах Вопрос - Ответ



В современном мире слушают/смотрят только звезд. Но теоретически возможно, что кто то посмотрит, что то простенькое несколько секунд. А там чем черт не шутит...
Поэтому проект который под разными названиями втч Мировая эволюция; Рай для грешников; Коммунизм исправленное; Мир без бед и даже Поцелуй, в рабочем порядке разбиваю на сверх короткие ролики: Вопрос- Ответ.
Прошу найдите одну - две минуты, тк ни одна звезда не даст Вам честных ответов на три главных вопроса современности:
1 Кто Виноват
2 К чему приведет тотальная безответственность в первую очередь всех национальных элит
3 Что может и должен сделать каждый, что бы с вероятностью под 90%  к 2030 (+/- 5 лет) чудом выжившим не пришлось все начинать с пещер
Поехали:
И начну пожалуй с самого главного на текущий момент -

 Мирная смена всех элит начиная с самой гнилой выгодна ВСЕМ  и ее реально провести за один год. Присоединяйтесь посильно 
https://www.kissproject.info/2020/06/worldevolution.html

Подавляющее большинство Землян на подсознательном уровне понимает, необходимость изменений НО менять ничего не хочет. ОДНАКО есть один фантастический вариант получить все не делая практически ничего https://www.kissproject.info/2020/06/blog-post_30.html

Короновирус придумали, что бы планово обвалить ВАШ уровень жизни, но все и в первую очередь деловые люди могут пойти против течения  https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_19.html











Бунта без согласования НЕ БЫВАЕТ или Открытое предложение одной Русской Итальянке и ВСЕМ людям на планете Земля https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_21.html

-Суть проекта https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_13.html


-Почему даже умные не видят очевидного https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post.html


-Что делать без обмана https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_3.html


-Как вместо смены жуликов убрать первопричину бед https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_4.html


-Даже когда нет денег, можно и должно заработать на Мировой Эволюции https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_8.html


-О ролике который позволит Вам быстро сделать сказочной свою жизнь и заодно большинства Землян https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_11.html

-Кремниевая долина и Юрий Дудь как образцы... безумия https://www.kissproject.info/2020/04/blog-post_29.html


-Зачем была развернута фантастическая истерия Covid19  https://www.kissproject.info/2020/05/covid19.html



План
-Чем лично для вас обернется мировая истерия короновируса 
-Кто Виноват
-Налоги превышающие ОДИН процент идут ТОЛЬКО на: Высокие цены, войны, терроризм, преступность, замки, бентли и кокаин “избранных" 
-Как за минуту без ошибок проверить любого человека или СМИ
-Как при любом преступлении один раз выйти из любой тюрьмы вкл Гаагскую или не попасть туда, а также избежать иной расплаты.
-Быстрая, Мирная и Веселая смена В.Путина и К расписанная по шагам
-Как найти не подкупных среди живых
-Почему наднациональная элита (главные кукловоды) не инвестирует проект напрямую
-Доказательства что проект не разводка

Но можно все посмотреть сейчас -
  ссылка на оригинал проекта, в самом кротком варианте сведенного в десяток слов


Далее последовательность как пойдет.
Но если что то заинтересует напишите в комментарии и следующий ответ будет на ваш вопрос.
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16 комментариев:
Ярлыки:

Оппозиции в РФ НЕТ и НЕ БУДЕТ (нац специфика) но Я отвечаю головой что за год кремлевское безумие можно мирно остановить

Есть ли в России не довольные курсом В.Путина? Конечно есть, таких не мало среди бедных людей и хватает среди обеспеченных и богатых. Но почему тогда безумие российской власти только нарастает год от года?
Да по тому что:
Те, кто себя называют российскими оппозиционерами, оппозиционерами не являются.
С натяжкой они являются диссидентами, а если называть вещи своими именами - мелкими жуликами.
-Аргументируй
-Запросто
Оппозиционеры борются за власть, а эти прохвосты, если проживают в РФ - осваивают кремлевский бюджет, если свалили - бюджет правительства США или какого то другого государства.
Вся деятельность тн оппозиционеров направлена на то чтобы спускать пар народного негодования в свисток пустолайков и хороводов по болотным.
Засланные казачки делают все возможное, чтобы В.Путин правил максимально долго. Ибо он устраивает большинство национальных элит планеты - человека и партии, определяют не слова, а дела. Всю кремлевскую банду можно отправить в историю за год и сущие копейки - Вот только нет интересантов.
Но большинство ни чего не определяет. Миром правит активное меньшинство, что бы произошли изменения к лучшему для большинства, надо лишь объединить разумное меньшинство.
И раз все остальные тупят и трусят, то Я лично берусь отвечать головой за результат и при наличии не больших денег (причем не пожертвований, а возвратных инвестиций) за один год мирно и весело сменить не только ВП и К, а все национальные элиты начиная с самой гнилой - Без вранья пропаганды-  Не отдельные персоны, а тотально безответственные элиты первопричина бед на Земле.
Кем бы не были помогайте посильно - альтернатива чудом выжившим начать
с пещер. У высокоразвитых технологий две стороны поэтому оба варианта нашего скорого будущего, человечество знает сначала и пока можно - выбиРАЙ
 Немного подробнее в этой ссылке, там же реквизиты сбора инвестиций (годятся даже приколы от руБЛЯ)  https://www.kissproject.info/2020/06/worldevolution.html
Но лучше сразу посмотреть сам проект МировойЭВОЛЮЦИИ автором и основным инвестором которого является ваш покорный слуга
(первая ссылка на обложке бесцензурного журнала) на базе которого сделано предложение выше.
Игорь Лященко
(не торопитесь матерится что опять деревня под Питером. Мне можно задать ЛЮБЫЕ вопросы и впервые в истории получить честные ответы )


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Комментариев нет:

Сделайте два шага посильные КАЖДОМУ а затем решите спустить заработанное на понты или построить Справедливый Мир



К предложению можно подойти всерьез, разобравшись досконально, а можно с прикола, пока ищите другой вариант решить свои проблемы.
Суть следующая:
Подавляющее большинство Землян на подсознательном уровне понимает, необходимость изменений. Но сложно устроенная пропаганда у всех заблокировала осознанные действия в этом направлении и заставить кого то думать головой, а тем более действовать разумно - за гранью возможного. Тем не менее за компанию и не напрягаясь, подавляющее большинство людей сделает, что то совсем простое и веселое, если предложение подать на эмоциональном уровне. Обращение к подсознанию восьми миллиардов чел позволяет желающим хорошо заработать, а далее решить что делать с бабками.
 Для дела нужен клип, в создании которого всем и во всех смыслах выгодно принять участие серьезными или совсем не большими деньгами и/или умением писать, снимать, рисовать, рекламировать итд.
Краткое ТЗ на чудо клип (ролик):
Нужен клип подобный по форме
Понятный и приятный большинству людей без перевода, но качественно отличающийся по сути. 
Вместо того, что бы развлекая, делать зрителей еще тупее, он должен развлекая собирать инвестиции на раззомбирование человечества.
Сложная, но если есть деньги, для талантливых людей посильная задача: через подсознание на уровне ужимок и прыжков под ритмические звуки объяснить зрителям, что сейчас их единственная жизнь, вне виртуала утекает не в кайф,  но если сделают репост просматриваемого клипа (шаг1) "приправленный" приколом от #руБля- гривны, бакса, евро, шекеля…(шаг 2) То всего через год жизнь инвесторов- приколистов, а заодно большинства Землян, будет похожа на сказку.
 Как только будут собраны инвестиции на создание и первичную раскрутку клипа (самая сложная задача) все остальное- дело техники.
Талантливые люди на планете есть, добро на быструю и мирную смену основ получено. Получив стартовый пинок на youtube за счет вирусности клип начнет само раскручиваться и за год принесет миллиардов шесть приколов из рублей, долларов, евро…  Часть из которых пойдет на дивиденды инвесторам серьезным и приколистам, а часть на быструю и веселую реализацию неслыханной ереси #РайДляГрешников - другими словами эволюционную смену всех национальных элит начиная с самой гнилой (это программа максимум в  которую в начале естественно никто из со-инвесторов чудо-ролика не поверит и поэтому на ней вообще не акцентируется предложение)
Если будут вопросы - задавайте ЛЮБЫЕ в любой удобной вам форме. А если вопросов Нет Рискните посильно поучаствовать в создании клипа, который принесет и Вам быстрые и веселые деньги, остальное по желанию. 
Для венчурного инвестирования от руБля достаточно, реквизиты ниже. А тем кто захочет копнуть глубже, пришлю по запросу более подробное Тех задание, со всеми пояснениями. Или
милости прошу в проект на базе которого делается это предложение (первая ссылка на обложке этого бесцензурного журнала)  
Яндекс Деньги

Карта Сити банка - 4193 4900 8656 8005
Карта Сбербанка - 4817 7600 8048 5299 
К ней же привязан телефон мегафона + 7 9219659875 (Игорь Лященко)
Рубль, гривна, шекель, доллар... сто, тысяча, миллион, сто млн... все по пониманию и доходам
Все по честному - когда сам вкладываешь в проект столько что без сказки” не поверить, врать и воровать не рационально. По мелочи из приколов уж точно.
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4 комментария:

Одно СМИ + тройка звезд без проституции, позволяют всем желающим хорошо заработать И главное - За год Мирно и Весело прикончить ПЕРВОПРИЧИНУ БЕД на Земле.

  

На предложение можно зайти через призму COVID-19  https://www.kissproject.info/2020/04/blog-post_8.html
но предлагаю сразу перейти к делу:
 Треща сутками, все известные люди и СМИ - как черти от ладана бегают от честных ответов на два главных вопроса: Кто Виноват и Что Делать.
Честные ответы быстро сделают жизнь большинства Землян похожей на сказку. Вот только у сложно устроенной тотальной пропаганды, другая цель. 
Дело дрянь НО еще все поправимо, причем проще и быстрее чем может приснится.
Рискните НИЧЕМ не рискуя:
Лично Ваши лайки и репосты этой статьи (ссылка www.kissproject.info/2020/01/blog-post_28.html)  по возможности дополненные способностями и инвестициями, даже в виде приколов от #руБля - Создадут первое на планете СМИ + тройку звезд без проституции - Которые не станут дурить людей - используя любой повод, а на примере любой проблемы или беды - честно и просто расскажут Кто Виноват в ЛЮБОЙ проблеме или беде. А главное Что ЛИЧНО Вы можете сделать, чтобы бы практически ЛЮБУЮ проблему или беду, быстро убрать и не допустить в будущем. 
Вложившись деньгами и способностями, желающие хорошо заработают на Первом честном СМИ - Но главное: Уже через год опираясь на высокоразвитые технологии Мирно и Весело уйдет ПЕРВОПРИЧИНА бед.
Альтернатива чудом выжившим начать с пещер. Третьего не дано - у технологий две стороны!

Если готовы разобраться, посмотрите проект ценой в млрд (проверить просто) сведенный в десяток слов (первая ссылка на обложке журнала, белым по красному) А если по любой причине не хотите разбираться - Прошу, сделайте посильное сейчас, посмотрев доказательства, что все по честному:
Покажите хоть одного жулика в истории который не скрывал ничего!
На обложке, бесцензурного журнала ссылка "Об авторе проекта" кому интересно кликните. Ваш покорный слуга не скрываю- как заработал первый миллион $, как был депутатом, как "потерял" единственный миллиард, как чудом выжил после грабежа рейдерства, на что сейчас живу и зачем в своих интересах (совпадающих с вашими) разворачиваю проект одно из названий которого #РайДляГрешников. Дал номер телефона (который не менял более четверти века) выступаю перед любой аудиторией на Земле и даже приглашаю к себе в дом любое СМИ и любого потенциального со- инвестора. Проверяйте как хотите, прекрасно понимаю во что ввязался.
Инвестиции стоит оговорить отдельно (платить налоги в современном мире дело последнее) и переговоры по делу можно провести у меня дома или прилечу в любую страну.
Что же касается малых сумм (даже рубль идет в дело) их можно инвестировать через общий котел, познакомившись и обсудив все, что пожелаете через сеть.
Позвольте обратить внимание. При любой сумме речь не о подаяниях, пожертвованиях, спонсорстве итд, речь только о возвратных инвестициях. 
В случае успеха проекта любые инвестиции к Вам вернутся с фантастической выгодой. А в случае провала (даже если чудом выживите) пожалеете лишь о том, что пожалели денег когда можно было все исправить, быстро, мирно, весело.
Реквизиты проекта, они же личные (без обмана по другому не бывает)
Яндекс Деньги

Карта Сити банка - 4193 4900 8656 8005
Карта Сбербанка - 4817 7600 8048 5299 
К ней же привязан телефон мегафона + 7 9219659875 (Игорь Лященко)
Рубль, гривна, шекель, доллар... сто, тысяча, миллион, сто млн... все по пониманию и доходам
Все по честному - когда сам вкладываешь в проект "фантастические" бабки, врать и воровать не рационально (по мелкому уж точно) 
Мне можно задавать любые вопросы по уму (в оригинале и так чтобы отвечать можно было однозначно ДА или НЕТ (пояснения по необходимости ) а если по уму вопросы задавать лень, то без выходных с 10 до 22 по Москве сделать видео звонок* и задать любые вопросы по проекту как получится. Вместе посмотрим как пойдет разговор.
*Пробить тотальное зомбирование могут только эмоции которые лучше передаются глаза в глаза + немаловажно - видео звонок отсекает спамеров, ботов и большинство засланных казачков.

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6 комментариев:

Не от большого ума власть и те кого принято считать оппозицией, не говорят Землянам ГЛАВНОГО:



Того что -
Без всяких выборов и протестов, тем более революций - мир в котором даже среди богатых практически нет счастливых, а налоги считая честно под 90% , опираясь на высокоразвитые технологии за год эволюционно перестраивается в мир без границ и практически без налогов. В мир без войн и серьезной преступности. В мир в котором у каждой твари есть любимая и любящая. В мир в котором нет нищеты и неизлечимых болезней...
Короче в Мир который без тотального зомбирования подходит практически всем и о котором люди лишь мечтали тысячи лет.
Выбрав на обложке журнала (белым по красному) или в этом лайт оглавлении свой интерес, найдите пару минут. А прочитав во всех смыслах вам выгодное предложение, чем черт не шутит…
Для того чтобы решить свои совсем разные задачи, надо лишь всем миром раскрутить для начала одно сми без проституции. Остальное дело техники и небольшого везения текущей цивилизации.
Проект один, но подачи разные для разных аудиторий.
Нет задачи е" мозги - все просто и коротко, не цепляясь к орфографии в каждом предложении смотрите суть - за которую отвечаю деньгами и головой.
  Пометил*  что на авторский взгляд важнее или получилось лучше.
*** Проект с сутью в десятке слов в ссылке
Остальные статьи лишь производные и без понимания сути проекта (особенно в части почему не оставить как есть)  будут  казаться фантастикой/утопией/разводкой... 
Цензуры в проекте нет, но если решитесь критиковать, то без церемоний бейте контраргументами именно эту статью. Желательно сравнив знания и опыт.

 **
Простые, одаренные и даже гениальные люди являются полными профанами в главной области человеческих знаний - НО
Если всем миром и каким то чудом найти на планете хотя бы одного одного богатого Homo Sapiens или тысячу приколистов готовых самоутверждаться иначе чем одевая трусы на голову - То уже через год все на Земле будут жить в обществе о котором лишь мечтали тысячи лет https://youtu.be/zKxZ3KEHVHE

** Кто Виноват и Что Делать в паре предложений
https://www.kissproject.info/2019/12/blog-post_62.html

* Всем
https://www.kissproject.info/2019/03/blog-post.html

- Лайт вариант проекта в виде ответа на вопрос дамы
https://www.kissproject.info/2019/12/blog-post_12.html


* Творческим людям и тем чей бизнес эмоции
https://www.kissproject.info/2019/04/blog-post_29.html

** Любому из любой тюрьмы с гарантией результата, страховка с бронежилетом прикладываются

** 50 млн $ и через полгода - год Кремль у со-инвесторов в кармане Мирно и Весело

** Эмоциональный вариант проекта
При всем зомбировании, никто не готов за трусость, тупость и понты - заплатить СПОЛНА
* Главные для любого человека вопросы, на которые впервые даны честные ответы

Коротко и правдиво о ВСЕХ политиках, массМедиа, звездах
https://www.kissproject.info/2018/02/blog-post_21.html

Конспирология в фактах или Отчет по инвестициям Октября 17

* Каждому, человеку, хотя бы в конце стоит задуматься, что за чертой. И на всякий подстраховаться, с собой все рано ни чего не унести 

- Коммунизм (как его не назови) 
Опять утопия, афера... или единственный рациональный выход, когда прогнило все? 

 - Политикам и около политической тусовке
Мировая Эволюция - просто, быстро, с учетом результата недорого и выгодно ВСЕМ.

- Ваши деньги на веселой политике

- Кто мы и зачем

-Летающих машин тяжелее воздуха не может быть. Еще недавно утверждали умнейшие люди

- Почему даже умные люди не понимают очевидного
https://www.kissproject.info/2019/02/2030.html

- Об авторе проекта
https://www.kissproject.info/2013/11/blog-post_6712.html

В журнале тысячи статей, часть их которых есть в полном оглавлении, ссылка на обложке журнала. Там же ссылка на Ежемесячные планы с отчетами вкл бюджеты
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Кто Виноват и главное Что Делать. В первые честные ответы



Смотря объективно, при океане проблем, не только избранные, а Россия в целом сейчас живет лучше чем когда либо в долгой истории.
Но все познается в сравнении и много путешествующие знают- по качеству жизни, до значительной части Европы, Америки и даже Азии, нам всем как до луны.
И раз тн сми и звезды треща сутками, как черт от ладана бегают от честных ответов на фундаментальные вопросы Кто Виноват и Что Делать- что бы не жить в говне в потенциально богатейшей державе планеты, давайте разберемся сами.
Не меняясь, люди развивают технологии и подстраиваются под них, поэтому ответы  разделены на два периода: До и После того как в 2012 году нашей эры появились нужные технологии, а сними теория построения Мира Без Бед. 
1
Кто виноват до 2012
Чтобы изменить страну к лучшему, необходимо желание не одного человека и не десятка, а большинства национальных элит. Но герои среди живых, особенно среди умных (богатых) - только в сказках (импульс не в счет). Это к тому, что даже если бы царь, генсек или президент, тем более кто то из рядовой элиты захотел изменений к лучшему, то до того как он убедил бы большинство, ему не раз отрубят голову.
Поэтому честный ответ на вечный вопрос Кто виноват, в еще недавние времена звучал однозначно - Никто. Когда каждый крутился как мог и в делах не "высовывался" что бы сохранить свою жизнь, наивно кого то обвинять.
2
Смотря на историю России честный ответ Что Делать до 2012 то же очевиденПростому человеку, надо было бросив все свалить с семьей в страну с более адекватной национальной элитой, а не простому (если сваливали не в 1917) возможно стоило оставить часть прибыльного дела на надежных приказчиков. И лучше всего валить было за океан, особенно евреям и цыганам.
 Но это уже история которую, переписывать можно, а изменить нельзя.
Поэтому перейдем к настоящему и будущему
3
Кто Виноват с 2012
Честный ответ: Лично ВЫ кем бы не были, если Вам больше 16 лет и хоть иногда с любой целью заходите в интернет.
Дело в том, что пришли технологии которые позволяют ничем не рискуя за год мирно и весело построить на планете мир без границ и бед, о котором простые люди и лучшие умы мечтали тысячи лет. Да вот беда- ВСЕ ныне живущие- забили, на мечту.
4
И какой тогда честный ответ Что Делать?
По прежнему по возможности свалить с семьей в страну с более адекватной национальной элитой. Но это не ВСЕ - в ядерном мире когда сатана с воеводами и ответные томагавки легко перелетают все границы и даже океаны - главный пункт следующий:
Оставаясь на родине или свалив, в тотально зомбированном мире, делать посильное, что бы чудом найти готовых скинутся хоть в виде прикола от #руБля .
Сущие копейки позволят воссоздать на Земле хотя бы сотню Homo Sapiens, остальное дело техники и небольшого везения. 
И как только на планете снова появятся Люди, они опираясь на технологии за год Мирно и Весело уберут ПЕРВОПРИЧИНУ бед - путем смены всех национальных элит начав с самой гнилой. Речь не о смене персон (смену жуликов проходили не раз) а самого принципа формирования всех элит.
Присоединяйтесь не оглядываясь на остальных. 
НИКТО не знает чья былинка склонит пока колеблющуюся чашу весов, зато Все изначально знаем оба варианта скорого будущего, а то что не верим в очевидное (что у высокоразвитых технологий две стороны) - не чья то вина, а общая беда. 

Ниже реквизиты, для прикола #отРубля тем кого что то зацепило, но напрягаться в лом, с простым и кратким доказательством, что предложение реально и без разводки. А кто хочет копнуть глубже, милости прошу, выбирайте на обложке сам проект (самое правильное) или его производные разбитые по интересам
Игорь Лященко


Бунта без согласования - не бывает (даже эволюционного)
А насчет честности -
Покажите хоть одного жулика в истории который не скрывал ничего!
На обложке, бесцензурного журнала ссылка "Об авторе проекта", кому интересно кликните.
Я, Ваш покорный слуга написал - как заработал первый миллион $, как был депутатом, как "потерял" единственный миллиард, как чудом выжил после грабежа рейдерства, на что сейчас живу и зачем в своих интересах (совпадающих с вашими) разворачиваю #WorldEvolution. Дал номер телефона (который не менял более четверти века) выступаю перед любой аудиторией на планете и даже приглашаю к себе в дом любое СМИ и любого со- инвестора втч потенциального. Проверяйте как хотите, прекрасно понимаю во что ввязался.
Со- Инвестиции стоит оговорить отдельно (платить налоги в современном мире дело последнее) и переговоры по делу можно провести у меня дома или прилечу в любую страну.
Что же касается малых сумм (даже рубль идет в дело) их можно инвестировать через общий котел, познакомившись и обсудив все, что пожелаете через сеть.
Позвольте обратить внимание. При любой сумме прошу не подаяние, пожертвование... а со-инвестиции. В случае успеха проекта деньги к вам вернутся с фантастической выгодой. А в случае провала, даже если чудом выживите,  жалеть будете только о том,
что когда все можно было исправить - быстро и весело - мало инвестировали.
Реквизиты проекта, они же личные (без обмана по другому не бывает)
Яндекс Деньги

Карта Сити банка - 4193 4900 8656 8005
Карта Сбербанка - 4817 7600 8048 5299 
К ней же привязан телефон мегафона + 7 9219659875 (Игорь Лященко)
Рубль, гривна, шекель, доллар... сто, тысяча, миллион, сто млн... все по пониманию и доходам
Все по честному - когда сам вкладываешь в проект столько что без сказки” не поверить, врать и воровать не рационально (по мелкому уж точно) 
Мне можно задавать любые вопросы по уму (в оригинале и так чтобы отвечать можно было однозначно ДА или НЕТ (пояснения по необходимости ) а если по уму вопросы задавать лень, то без выходных с 10 до 22 по Москве позвонить с видео* и задать любые вопросы по проекту как получится. Вместе посмотрим как пойдет разговор.
*Пробить тотальное зомбирование могут только эмоции которые лучше передаются глаза в глаза + немаловажно - видео отсекает спамеров, ботов и большинство засланных казачков.
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Комментариев нет:

Пока живы, с умом почти все поправимо



Люди не меняются, но развивают технологии у которых две стороны, в результате оба варианта будущего все знаем сначала. Вот только практически никто сам не делает посильных большинству расчетов сроков наступления будущего, ни видеть сделанных не хочет.
А зря.
Расчеты которые с 2012 года не смогли опровергнуть специально обученные люди, кричат- с вероятностью под 90% до 2030 года почти все на Земле будут жить в раю” оставаясь грешниками: Как правило мало и не напряженно работая в пешей доступность от дома - иметь все что действительно нужно человеку разумному. Или чудом выжившие после ядерного огня опять начнут с пещер.
Как бы не было страшно, но действие равно противодействию - в дурман сложно устроенной
тотальной пропаганды каждый день вкладываются миллиарды долларов… поэтому есть только один путь спасти Жизнь - Вашу, мою, миллиардов и всей текущей цивилизации:
Используя любую возможность в первую очередь соцсети бросать в мир проект #WorldEvolution (МирБезБед/РайДляГрешников)  - в надежде на то, что хотя бы в виде прикола кто то со-инвестирует в проект неслыханной ереси от #руБля.
Деньги пойдут не на обогащение автора, не на организацию протестов или иной формы смены жуликов, а позволят нанять творчески одаренных людей которые расчеты переведенные в эмоции запустят в мир.
Главный посыл не напугать, не развлекать, не исправлять... а собрать новые инвестиции.
Новые деньги позволят нанять новых одаренных людей и так по кругу . А как только будет собрано 50 млн $ , за год Мирно и Весело уйдет не только В.Путин и K° а вся самая гнилая элита планеты. Остальное дело техники.
Все расписано по шагам и согласовано с кем следует.
В проекте суть которого сведена на страницу нет цензуры, найдете контраргументы  - кройте без церемоний - а если не найдете - присоединяйтесь (со- инвестируйте) посильно

Даже если никогда, ничего не инвестировали и не занимались бизнесом - у каждого есть несколько монет которыми, можно рискнуть ради большой выгоды.
Все реально и без разводки:
Во первых бунта без согласования никогда не бывает. А насчет честности… Покажите хоть одного жулика в истории который не скрывал ничего !
В журнале справа, есть кнопка Об авторе проекта, кому интересно кликните.
Ваш покорный слуга написал - как заработал первый миллион $, как был депутатом, как "потерял" единственный миллиард, как чудом выжил после грабежа рейдерства, на что сейчас живу и зачем в своих интересах (совпадающих с вашими) разворачиваю #WorldEvolution. Дал номер телефона (который не менял более четверти века) выступаю перед любой аудиторией на планете и даже приглашаю к себе в дом любое СМИ и любого со- инвестора втч потенциального. Проверяйте как хотите, прекрасно понимаю во что ввязался.
  Инвестиции выше 10 тыс $ возможно стоит оговорить отдельно, а свыше миллиона баксов точно надо обсуждать (платить налоги в современном мире дело последнее) серьезные переговоры можно провести у меня дома или прилечу в любую страну.
Что же касается небольших сумм, их можно инвестировать через общий котел познакомившись и обсудив все что пожелаете через интернет или встрече - если живете/бываете в Питере.
Реквизиты проекта, они же личные (когда без обмана по другому не бывает)
Яндекс Деньги



Карта Сити банка 4193 4900 8656 8005
Карта Сбербанка - 4817 7600 8048 5299
К ней же привязан телефон мегафона + 7 9219659875 (Игорь Лященко)
Рубль, гривна, шекель, доллар... сто, тысяча, миллион, сто млн... все по пониманию и доходам
Все по честному - когда сам вкладываешь в проект большие деньги, врать и воровать не рационально (по мелкому уж точно)

Мне можно задавать ЛЮБЫЕ вопросы по уму (в оригинале и так что бы отвечать можно было однозначно ДА / НЕТ с пояснениями по необходимости. А если по уму вопросы задавать лень, то без выходных с 10 до 22 по Москве звоните через любой видео мессенджер (видео отсекает  спамеров и ботов) и задавайте любые вопросы как получится. Вместе посмотрим как пойдет разговор...
Игорь Лященко
Опять Питер (точнее деревня под Питером) но не ругайтесь преждевременно...



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