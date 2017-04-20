В современном мире слушают/смотрят только звезд. Но теоретически возможно, что кто то посмотрит, что то простенькое несколько секунд. А там чем черт не шутит...
Поэтому проект который под разными названиями втч Мировая эволюция; Рай для грешников; Коммунизм исправленное; Мир без бед и даже Поцелуй, в рабочем порядке разбиваю на сверх короткие ролики: Вопрос- Ответ.
Прошу найдите одну - две минуты, тк ни одна звезда не даст Вам честных ответов на три главных вопроса современности:
1 Кто Виноват
2 К чему приведет тотальная безответственность в первую очередь всех национальных элит
3 Что может и должен сделать каждый, что бы с вероятностью под 90% к 2030 (+/- 5 лет) чудом выжившим не пришлось все начинать с пещер
Поэтому проект который под разными названиями втч Мировая эволюция; Рай для грешников; Коммунизм исправленное; Мир без бед и даже Поцелуй, в рабочем порядке разбиваю на сверх короткие ролики: Вопрос- Ответ.
Прошу найдите одну - две минуты, тк ни одна звезда не даст Вам честных ответов на три главных вопроса современности:
1 Кто Виноват
2 К чему приведет тотальная безответственность в первую очередь всех национальных элит
3 Что может и должен сделать каждый, что бы с вероятностью под 90% к 2030 (+/- 5 лет) чудом выжившим не пришлось все начинать с пещер
Поехали:
И начну пожалуй с самого главного на текущий момент -
Мирная смена всех элит начиная с самой гнилой выгодна ВСЕМ и ее реально провести за один год. Присоединяйтесь посильно
https://www.kissproject.info/2020/06/worldevolution.html
Мирная смена всех элит начиная с самой гнилой выгодна ВСЕМ и ее реально провести за один год. Присоединяйтесь посильно
https://www.kissproject.info/2020/06/worldevolution.html
Подавляющее большинство Землян на подсознательном уровне понимает, необходимость изменений НО менять ничего не хочет. ОДНАКО есть один фантастический вариант получить все не делая практически ничего https://www.kissproject.info/2020/06/blog-post_30.html
Короновирус придумали, что бы планово обвалить ВАШ уровень жизни, но все и в первую очередь деловые люди могут пойти против течения https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_19.html
Бунта без согласования НЕ БЫВАЕТ или Открытое предложение одной Русской Итальянке и ВСЕМ людям на планете Земля https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_21.html
-Суть проекта https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_13.html
-Зачем была развернута фантастическая истерия Covid19 https://www.kissproject.info/2020/05/covid19.html
План
-Чем лично для вас обернется мировая истерия короновируса
-Кто Виноват
-Налоги превышающие ОДИН процент идут ТОЛЬКО на: Высокие цены, войны, терроризм, преступность, замки, бентли и кокаин “избранных"
-Как за минуту без ошибок проверить любого человека или СМИ
-Как при любом преступлении один раз выйти из любой тюрьмы вкл Гаагскую или не попасть туда, а также избежать иной расплаты.
-Быстрая, Мирная и Веселая смена В.Путина и К расписанная по шагам
-Как найти не подкупных среди живых
-Почему наднациональная элита (главные кукловоды) не инвестирует проект напрямую
-Доказательства что проект не разводка
Но можно все посмотреть сейчас -
ссылка на оригинал проекта, в самом кротком варианте сведенного в десяток слов
Далее последовательность как пойдет.
Но если что то заинтересует напишите в комментарии и следующий ответ будет на ваш вопрос.
Короновирус придумали, что бы планово обвалить ВАШ уровень жизни, но все и в первую очередь деловые люди могут пойти против течения https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_19.html
Бунта без согласования НЕ БЫВАЕТ или Открытое предложение одной Русской Итальянке и ВСЕМ людям на планете Земля https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_21.html
-Суть проекта https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_13.html
-Почему даже умные не видят очевидного https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post.html
-Что делать без обмана https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_3.html
-Как вместо смены жуликов убрать первопричину бед https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_4.html
-Даже когда нет денег, можно и должно заработать на Мировой Эволюции https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_8.html
-О ролике который позволит Вам быстро сделать сказочной свою жизнь и заодно большинства Землян https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_11.html
-Как вместо смены жуликов убрать первопричину бед https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_4.html
-Даже когда нет денег, можно и должно заработать на Мировой Эволюции https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_8.html
-О ролике который позволит Вам быстро сделать сказочной свою жизнь и заодно большинства Землян https://www.kissproject.info/2020/05/blog-post_11.html
-Кремниевая долина и Юрий Дудь как образцы... безумия https://www.kissproject.info/2020/04/blog-post_29.html
-Зачем была развернута фантастическая истерия Covid19 https://www.kissproject.info/2020/05/covid19.html
План
-Чем лично для вас обернется мировая истерия короновируса
-Кто Виноват
-Налоги превышающие ОДИН процент идут ТОЛЬКО на: Высокие цены, войны, терроризм, преступность, замки, бентли и кокаин “избранных"
-Как за минуту без ошибок проверить любого человека или СМИ
-Как при любом преступлении один раз выйти из любой тюрьмы вкл Гаагскую или не попасть туда, а также избежать иной расплаты.
-Быстрая, Мирная и Веселая смена В.Путина и К расписанная по шагам
-Как найти не подкупных среди живых
-Почему наднациональная элита (главные кукловоды) не инвестирует проект напрямую
-Доказательства что проект не разводка
Но можно все посмотреть сейчас -
ссылка на оригинал проекта, в самом кротком варианте сведенного в десяток слов
Далее последовательность как пойдет.
Но если что то заинтересует напишите в комментарии и следующий ответ будет на ваш вопрос.