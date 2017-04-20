Но все познается в сравнении и много путешествующие знают- по качеству жизни, до значительной части Европы, Америки и даже Азии, нам всем как до луны.

И раз тн сми и звезды треща сутками, как черт от ладана бегают от честных ответов на фундаментальные вопросы Кто Виноват и Что Делать- что бы не жить в говне в потенциально богатейшей державе планеты, давайте разберемся сами.

Не меняясь, люди развивают технологии и подстраиваются под них, поэтому ответы разделены на два периода: До и После того как в 2012 году нашей эры появились нужные технологии, а сними теория построения Мира Без Бед.

1

Кто виноват до 2012

Чтобы изменить страну к лучшему, необходимо желание не одного человека и не десятка, а большинства национальных элит. Но герои среди живых, особенно среди умных (богатых) - только в сказках (импульс не в счет). Это к тому, что даже если бы царь, генсек или президент, тем более кто то из рядовой элиты захотел изменений к лучшему, то до того как он убедил бы большинство, ему не раз отрубят голову.

Поэтому честный ответ на вечный вопрос Кто виноват, в еще недавние времена звучал однозначно - Никто. Когда каждый крутился как мог и в делах не "высовывался" что бы сохранить свою жизнь, наивно кого то обвинять.

2

Смотря на историю России честный ответ Что Делать до 2012 то же очевиден: Простому человеку, надо было бросив все свалить с семьей в страну с более адекватной национальной элитой, а не простому (если сваливали не в 1917) возможно стоило оставить часть прибыльного дела на надежных приказчиков. И лучше всего валить было за океан, особенно евреям и цыганам.

Но это уже история которую, переписывать можно, а изменить нельзя.

Поэтому перейдем к настоящему и будущему

3

Кто Виноват с 2012

Честный ответ: Лично ВЫ кем бы не были, если Вам больше 16 лет и хоть иногда с любой целью заходите в интернет.

Дело в том, что пришли технологии которые позволяют ничем не рискуя за год мирно и весело построить на планете мир без границ и бед, о котором простые люди и лучшие умы мечтали тысячи лет. Да вот беда- ВСЕ ныне живущие- забили, на мечту.

4

И какой тогда честный ответ Что Делать?

По прежнему по возможности свалить с семьей в страну с более адекватной национальной элитой. Но это не ВСЕ - в ядерном мире когда сатана с воеводами и ответные томагавки легко перелетают все границы и даже океаны - главный пункт следующий:

Оставаясь на родине или свалив, в тотально зомбированном мире, делать посильное, что бы чудом найти готовых скинутся хоть в виде прикола от #руБля .

Сущие копейки позволят воссоздать на Земле хотя бы сотню Homo Sapiens, остальное дело техники и небольшого везения.

И как только на планете снова появятся Люди, они опираясь на технологии за год Мирно и Весело уберут ПЕРВОПРИЧИНУ бед - путем смены всех национальных элит начав с самой гнилой. Речь не о смене персон (смену жуликов проходили не раз) а самого принципа формирования всех элит.

Присоединяйтесь не оглядываясь на остальных.

НИКТО не знает чья былинка склонит пока колеблющуюся чашу весов, зато Все изначально знаем оба варианта скорого будущего, а то что не верим в очевидное (что у высокоразвитых технологий две стороны) - не чья то вина, а общая беда.



Ниже реквизиты, для прикола #отРубля тем кого что то зацепило, но напрягаться в лом, с простым и кратким доказательством, что предложение реально и без разводки. А кто хочет копнуть глубже, милости прошу, выбирайте на обложке сам проект (самое правильное) или его производные разбитые по интересам







Бунта без согласования - не бывает (даже эволюционного) А насчет честности - Покажите хоть одного жулика в истории который не скрывал ничего! На обложке, бесцензурного журнала ссылка "Об авторе проекта", кому интересно кликните. Я, Ваш покорный слуга написал - как заработал первый миллион $, как был депутатом, как "потерял" единственный миллиард, как чудом выжил после грабежа рейдерства, на что сейчас живу и зачем в своих интересах (совпадающих с вашими) разворачиваю #WorldEvolution. Дал номер телефона (который не менял более четверти века) выступаю перед любой аудиторией на планете и даже приглашаю к себе в дом любое СМИ и любого со- инвестора втч потенциального. Проверяйте как хотите, прекрасно понимаю во что ввязался. Со- Инвестиции стоит оговорить отдельно (платить налоги в современном мире дело последнее) и переговоры по делу можно провести у меня дома или прилечу в любую страну. Что же касается малых сумм (даже рубль идет в дело) их можно инвестировать через общий котел, познакомившись и обсудив все, что пожелаете через сеть. Позвольте обратить внимание. При любой сумме прошу не подаяние, пожертвование... а со-инвестиции. В случае успеха проекта деньги к вам вернутся с фантастической выгодой. А в случае провала, даже если чудом выживите, жалеть будете только о том, что когда все можно было исправить - быстро и весело - мало инвестировали. Реквизиты проекта, они же личные (без обмана по другому не бывает) Яндекс Деньги

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Смотря объективно, при океане проблем, не только избранные, а Россия в целом сейчас живет лучше чем когда либо в долгой истории.